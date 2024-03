EdF : le message alarmiste de Lucas Hernandez après la déroute des Bleus

Présent au micro de TF1 après la déroute (0-2) des Bleus contre l’Allemagne lors d’un match amical organisé ce samedi soir à Lyon, Lucas Hernandez, défenseur du PSG, a reconnu que l’équipe de France était totalement passée à côté de son sujet. Sonnés après un but concédé au bout de 8 petites secondes, les hommes de Didier Deschamps n’ont jamais trouvé les moyens de revenir dans ce match… De quoi inquiéter le joueur de 28 ans.

«On n’a pas été bons, on n’est pas rentré dans ce match avec ce but, quand tu prends un but aussi vite ça perturbe le match, tu fois tout refaire à zéro, tu pars avec une idée dans la tête mais ça change tes plans. L’Allemagne a été meilleure que nous, j’espère que ça va nous servir pour la suite, avant mardi avec ce match de préparation, il va falloir se mettre très rapidement en route car l’Euro arrive très vite». Le message est passé !