Juventus : Thiago Motta proche d’être viré, c’est brûlant pour Igor Tudor

On n’avait pas attendu ce soir pour deviner que Thiago Motta était en grand danger à la Juventus Turin, et une nouvelle information vient confirmer cette impression générale. Ce soir, le média espagnol Relevo avance que l’ancien joueur du PSG est de plus en plus proche de se faire renvoyer, alors que les Bianconeri pointent aujourd’hui à une décevante 5e place en Serie A.

L’objectif de la direction turinoise serait de régler cette situation avant le match face au Genoa, le week-end prochain. Relevo assure qu’Igor Tudor est aujourd’hui le favori pour succéder à Motta, et que le Croate tiendrait même la base d’un accord avec le club, portant sur un contrat d’un an plus une année possiblement activable en cas de qualification en Ligue des Champions. La piste menant à Mancini se serait en parallèle nettement refroidie.