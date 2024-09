Sofiane Boufal rejoint l’Union Saint-Gilloise

Hier, le club qatari d’Al-Rayyan annonçait la fin de sa collaboration avec le milieu offensif Sofiane Boufal. Âgé de 30 ans, l’ancien pensionnaire du LOSC et d’Angers n’a pas mis longtemps avant de rebondir puisqu’il a été recruté par l’Union Saint-Gilloise.

«L’international marocain ayant participé à la Coupe du Monde 2022, Sofiane Boufal (30 ans), arrive à Bruxelles libre de tout transfert et signe un contrat jusqu’en 2026. La saison dernière, il a joué pour Al-Rayyan SC au Qatar. Sofiane a évolué en Ligue 1 (Lille et Angers), en Premier League (Southampton) et en Liga (Celta Vigo)», indique le communiqué publié sur le site belge.