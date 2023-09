Libye : 4 joueurs sont décédés lors des violentes inondations

Le football libyen est en deuil, ce mercredi. En effet, la Fédération libyenne de football (LFF) a confirmé la mort de 4 joueurs lors des inondations qui ont causé d’importants dégâts à l’est du pays au cours des deux derniers jours, notamment à Derna, ville où étaient stationnés les footballeurs.« Nous nous consolons nous-mêmes et la communauté sportive avec la perte des athlètes Shaheen Gemayel, Saleh Sassi, Hussein Shalouf et Munther Sadaka», peut-on lire dans un communiqué officiel de la LFF, relayé par la chaîne Al-Jazeera.

Dans la foulée, l’instance libyenne a indiqué le report des matchs du dernier tour des éliminatoires comptant pour l’accession en première division libyenne et le transfert de ces rencontres dans les stades de la ville de Benghazi. En parallèle, de nombreux clubs libyens ont annoncé des initiatives humanitaires pour aider les victimes. «La Fédération libyenne de football annonce la suspension de toutes ses réunions pendant ces jours en solidarité avec nos victimes et martyrs dans la région de Jabal al-Akhdar et de Derna. En coopération avec la Banque centrale du sang, nous annonçons la mise en place d’une campagne de don de sang, pour soutenir et soulager nos frères dans l’est-libyen», peut-on lire à la suite du communiqué officiel de la LFF.