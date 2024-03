Liga : Majorque enfonce Grenade dans la crise

Majorque a peut-être entériné son maintien grâce à son succès ce samedi. Confrontés à Grenade à l’occasion de la 29e journée de Liga, les joueurs de Javier Aguirre se sont imposé 1-0 grâce à un but d’Antonio Raillo en fin de rencontre (85e, 1-0).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 14 Majorque 30 29 -10 6 12 11 25 35 19 Grenade 14 28 -28 2 8 18 30 58

Au classement, Majorque (30 points) grimpe à la 14e place, et distance Cadix, premier relégable, à huit unités. Grenade, englué dans une série de 8 matches sans victoire, ne gagne toujours pas et reste 19e. Avec 10 points de retard sur le 17e, les Andalous ont déjà plus qu’un pied en seconde division.