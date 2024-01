Manchester United renvoie Sergio Reguilón à Tottenham

Arrivé en 2020 du côté de Tottenham, Sergio Reguilón n’avait pas réussi à s’imposer comme il le souhaitait. Alors cet été, il décidait de quitter les Spurs pour rejoindre Manchester United. Les Red Devils décidaient de le récupérer en prêt juste après la grave blessure de Luke Shaw. L’occasion pour lui de s’illustrer et d’avoir du temps de jeu. Auteur de 12 apparitions avec MU, le latéral gauche espagnol n’a clairement pas convaincu.

Et comme annoncé par la presse anglaise, Manchester United a décidé de casser son prêt pour le renvoyer à Tottenham. C’est officiel ce jeudi. «Sergio Reguilon retourne dans son club parent Tottenham Hotspur après que Manchester United a activé une clause de rupture dans l’accord de prêt. L’arrière gauche espagnol est arrivé temporairement en août dernier et a apporté une contribution positive au cours de la première moitié de la saison. Sergio a rempli le rôle pour lequel il avait été recruté : assurer la couverture de Luke Shaw et Tyrell Malacia alors que tous deux étaient blessés à long terme», peut-on lire dans le communiqué mancunien.