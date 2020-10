France-Ukraine : les notes du match

L'équipe de France accueillait au Stade de France l'Ukraine dans le cadre d'un match amical de préparation avant deux rendez-vous de Ligue des Nations face au Portugal (10 octobre) et en Croatie (14 octobre). L'occasion pour Didier Deschamps de procéder à une revue d'effectif, avec notamment Steve Mandanda dans les buts, Dayot Upamecano reconduit en défense centrale et les premières titularisations de Houssem Aouar et Eduardo Camavinga dans l'entrejeu dans un schéma en 4-3-1-2 avec l'association Anthony Martial-Olivier Giroud devant. Les champions du monde 2018 entraient parfaitement dans la partie en se créant une première occasion franche par Benjamin Pavard, sur un centre de Lucas Digne (6e).

La suite après cette publicité

Les Tricolores allaient ouvrir le score quelques minutes plus tard par Eduardo Camavinga, qui fêtait sa première titularisation. Le Rennais reprenait de manière acrobatique une tête d’Olivier Giroud mal repoussée par Heorhii Bushchan, et donnait l’avantage aux siens (1-0, 9e). Après des situations chaudes pour Anthony Martial (14e) et Camavinga (22e), les protégés de Didier Deschamps allaient aggraver le score. Le capitaine du jour Olivier Giroud inscrivait son 41e but en sélection d’une superbe frappe du gauche à l’entrée de la surface (2-0, 24e). Le n° 9 de Chelsea y allait de son doublé dix minutes plus tard. Opportuniste, il reprenait d’une tête plongeante victorieuse une frappe de Houssem Aouar mal repoussée par Bushchan (3-0, 34e).

Festival de buts

La large domination française se matérialisait par un nouveau but. Giroud, dans tous les bons coups, poussait Vitalyi Mykolenko au but contre son camp (4-0, 40e). Ruslan Malinovskyi signait la réaction des siens, mais Steve Mandanda veillait au grain sur ses deux frappes cadrées (41e, 42e). Au retour des vestiaires, les hommes d’Andryi Shevchenko poursuivaient sur ce rythme. Viktor Tsygankov, entré en jeu à la place de Malinovskyi, réduisait le score d’une belle frappe des 18 mètres après un petit numéro (53e). Oleksandr Zubkov trouvait lui le poteau d’une belle frappe du gauche dans la surface (55e).

Corentin Tolisso, omniprésent dans l’entrejeu, sonnait le réveil des troupes. Suite à une remise intelligente de Kylian Mbappé, le milieu du Bayern Munich envoyait une belle frappe enroulée du droit au fond des filets (5-1, 65e). Après une occasion de la tête de Giroud (72e), c’est Mbappé qui se chargeait d’alourdir un peu plus la note après un relai avec Wissam Ben Yedder (6-1, 82e). Antoine Griezmann, récompensé de ses efforts défensifs, parachevait le festival offensif des siens grâce à un tir légèrement dévié (7-1, 89e). Une belle victoire face à une Ukraine évidemment amoindrie pour faire le plein de confiance et préparer au mieux les deux prochains rendez-vous qui s'annoncent plus corsés.

Homme du match : Olivier Giroud (7,5) : le n° 9 des Bleus, capitaine ce soir, a fêté sa 100e sélection avec un doublé : une magnifique frappe enroulée du gauche (24e) et une tête plongeante opportuniste (34e). C’est aussi lui qui a poussé Mykolenko au but contre son camp (40e). Son impact dans le jeu, par ses déviations bien senties (12e, 26e), a également été précieux. Une dernière occasion de la tête sur corner (72e). Remplacé par Ben Yedder (74e). L’attaquant s’est rapidement mis en évidence avec une passe décisive à destination de Mbappé (82e)

France

- Mandanda (6,5) : une première période de patron. Attentif, sûr au pied, le portier de l’OM s’est illustré par une bonne sortie aérienne (20e) et une excellente lecture du jeu (29e). Il a surtout brillé sur deux frappes vicieuses de Malinovskyi (41e, 42e), et ce, malgré une alerte à la cuisse. Remplacé par Maignan (45e) (5). Le Lillois n’a pas pu faire grand-chose sur la réduction du score de Tsygankov (53e). Une bonne lecture sur un centre dévié de Konoplya (79e). Peu d'autres interventions à signaler.

- Pavard (5,5) : le latéral droit s'est rapidement illustré avec une occasion (6e). Et s'il a été débordé une ou deux fois, le Bavarois a plutôt bien tenu son couloir, tentant de l'animer au mieux offensivement.

- Upamecano (5,5) : le pensionnaire du RB Leipzig a semblé un peu plus en confiance que lors de ses premières sélections, avec une bonne passe entre les lignes pour Giroud (5e) et des montées intéressantes balle au pied. Solide devant Zubkov (15e, 32e). Remplacé par Varane (45e) (5). Solide face à Yarmolenko (49e) et Bezus (80e), le défenseur central, qui a terminé avec le brassard, a réalisé une entrée tranquille.

- Lenglet (6) : l’ancien Nancéien a été serein, balle au pied comme sur cette belle passe entre les lignes (6e), mais aussi au duel, avec plusieurs interventions réussies (82e). Propre.

- Digne (6) : le latéral gauche a encore réalisé une bonne prestation avec des centres de qualité (6e, 9e, 38e, 75e). Pas franchement mis en danger défensivement, il a su en profiter pour monter et animer son couloir de belle manière.

- Nzonzi (6) : la sentinelle n’a pas forcément crevé l’écran, mais par ses sorties de balle assurées et son jeu de tête défensif, il a apporté beaucoup de sérénité aux Bleus.

- Camavinga (6,5) : pour sa première titularisation en Bleu, le Rennais s’est offert le luxe d’ouvrir le score (9e). Le milieu, bon à l’animation et entreprenant, a affiché un visage convaincant, toujours aussi impressionnant de maturité et de culot, comme sur cette frappe (22e). Une perte de balle facile à signaler (14e) et un manque de tranchant face à Tsygankov sur la réduction du score ukrainienne (53e). Remplacé par Pogba (60e). La Pioche a apporté du liant et de la maîtrise à un moment où les Tricolores en avaient besoin. Sa frappe est sauvée sur sa ligne par Bezus (78e).

- Tolisso (6,5) : le milieu de terrain du Bayern Munich a rayonné dans le cœur du jeu français. Disponible, il a touché énormément de ballons, orientant souvent bien le cuir vers ses partenaires et réalisant de bons retours dans les pieds ukrainiens. Après une occasion en or (30e), l’ancien Lyonnais s’est offert un but magnifique d’une frappe enroulée du droit sur une remise de Mbappé (65e). Averti (42e).

- Aouar (4) : première cape assez compliquée pour le Lyonnais. Libre, le milieu a peiné à trouver le bon tempo et le bon positionnement, avec quelques ballons perdus, des passes pas toujours assurées et, parfois, un manque de spontanéité. Mieux sur coups de pieds arrêtés (29e, 40e), mais insuffisant pour réellement peser sur le jeu des Bleus. Remplacé par Griezmann (60e). Le n° 7 a été plutôt discret.

- Martial (5) : l’attaquant de Manchester United n’a pas trouvé la faille mais il s’est montré remuant sur le front de l’attaque tricolore, avec deux belles occasions (14e, 38e). Remplacé par Mbappé (45e) (6,5). Le Parisien se distinguait avec une astucieuse passe décisive pour Tolisso (65e) et un but dans son plus pur style (82e). Sa percée aurait mérité meilleur sort (71e). Souvent pris à deux ou trois, il n’a pas eu beaucoup d’autres d’occasions de briller.

- Giroud (7,5) : voir ci-dessus.

Ukraine

- Bushchnan (3) : le portier du Dynamo Kiev intervenait bien devant Giroud pour débuter son match mais relançait dans les pieds de Camavinga pour l’ouverture du score (9e). Avant de s’interposer devant Martial (14e) puis Tolisso (30e). Mais il manquait de sûreté en relâchant un ballon sur Giroud pour le troisième but (34e). Au final, l'addition allait se chiffrer à 7 ballons rentrés dans ses filets.

- Konoplia (4) : le latéral droit de Desna a tenté de résister à Lucas Digne mais a laissé trop facilement centrer son vis-à-vis. Il a profité du regain de forme global de son équipe en début de seconde période pour oser sortir de la défense. Averti à la 61e minute.

- Zabarnyi (4) : le défenseur, espoir du Dynamo Kiev (18 ans), s’est coltiné Martial dès le début de match. Il a été plutôt solide et n’a pas commis de grosses erreurs préjudiciables pour son équipe. Une performance qui aura sûrement plu à Andriy Shevchenko pour le présent et surtout pour l’avenir.

- Mykolenko (3,5) : après avoir été trop loin de Giroud sur le deuxième but français (24e), le défenseur du Dynamo Kiev était forcé de marquer contre son camp, au duel avec ce même Giroud (39e). Il a connu des jours bien meilleurs. Remplacé par Cheberko à la mi-temps (4). À son entrée, il n'a pas sombré dans une défense, qui aura pris que trois buts en deuxième période face aux stars françaises.

- Mikhaïlitchenko (4) : le latéral gauche a eu du mal dans son couloir, en étant parfois mal placé et en laissant des espaces à Benjamin Pavard mais en tentant de prendre son couloir. Le défenseur du Balkany Zoria a été remplacé à la mi-temps par Sobol (4). Un match neutre pour le joueur de Bruges.

- Makarenko (4) : le milieu de Courtrai en Belgique a fait l’essuie-glace devant sa défense, devant gérer les prises d’intervalles d’Aouar. Il n’a eu que très peu d’opportunités de se projeter offensivement. Un match compliqué mais honorable pour celui qui a fait avec ses moyens. Remplacé par Shepelev. À l'instar de celui qu'il a remplacé, il a abattu beaucoup de travail dans le maillage ukrainien.

- Kharatin (4) : futur joueur de la Ligue des Champions avec son club de Ferencvaros, il a beaucoup couru pour tenter de colmater les (nombreuses) brèches du milieu de terrain ukrainien. Mais cela a été dans le vent alors qu’il était clairement surclassé par ses opposants français.

- Shaparenko (4,5) : le tout jeune et frêle milieu du terrain du Dynamo Kiev (22 ans) a souffert dans l’entrejeu face à la puissance de Tolisso ou Nzonzi, préférant apporter une touche technique dans les sorties de balle. Physiquement, il a été en difficultés mais a montre des aptitudes ballon au pied.

- Malinovskyi (5,5) : joker de Gasperini à l’Atalanta Bergame, la star de cette sélection ukrainienne s’est projeté et infiltré dans la défense des Bleus, avec une petite opportunité, bien compliquée à négocier (18e). Leader technique, il aurait même pu marquer si sa frappe était bien partie (36e) et a été globalement le plus dangereux (41e, 43e). Averti à la 43e minute. Remplacé par Tsygankov à la mi-temps (6). À peine entré, il se signalait d’une belle passe vers Yarmolenko puis par une belle frappe du gauche qui finissait au fond des filets (53e). Au-delà de son but, une belle entrée pour le joueur du Dynamo Kiev.

- Yarmolenko (5) : capitaine du soir, le joueur de West Ham a tenté de mettre en danger Lucas Digne par des dribbles et de la percussion balle au pied, avant de positionner à la pointe de l’attaque. Dès la reprise, il aurait pu mettre son but sur un bel appel en profondeur (50e). Remplacé par Yaremchuk (62e). Rôle difficile que d'occuper la pointe de l'attaque où il a tenté de servir de point d'appui.

- Zubkov (4,5) : l’attaquant de Ferencvaros s’est démené sur le front de l’attaque en pressant la défense française et en essayent de conserver le cuir. Enorgueilli après la pause, il touchait le poteau de Maignan avec une lourde frappe (54e). Remplacé par Bezus qui, bien qu'attaquant, sauvait son camp sur sa ligne pour éviter un 6e but (79e).