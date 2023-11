Serie A : la Salernitana fait tomber la Lazio

Suite de la 13e journée de Serie A ce samedi avec la Salernitana, lanterne rouge, qui recevait la Lazio, 13e. Pour les locaux, l’enjeu était clair, impérativement gagner pour tenter de se relancer dans la course au maintien alors que les coéquipiers de Mattéo Guendouzi devaient prendre trois points pour se rapprocher des places européennes.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Lazio 17 13 -1 5 2 6 14 15 20 Salernitana 8 13 -15 1 5 7 10 25

Pour l’occasion, l’international français débutait en tant que titulaire alors que Benoit Costil était dans les cages du côté de la Salernitana. Et contre toute attente, ce sont les coéquipiers de l’ancien Bordelais qui ont renversé le match. Malgré l’ouverture du score sur penalty de Immobile, la Salernitana a marqué deux buts dans le second acte grâce à Kastanos et Candreva.