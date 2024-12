John Textor prépare une vente à 278 M€

John Textor va enfin se débarrasser de Crystal Palace. D’après The Daily Mail, les négociations entre l’homme d’affaires américain et Sportsbank sont sur le point d’aboutir. Le média britannique avait déjà révélé que le groupe d’investisseurs émanant d’Amérique du Nord, du Canada, d’Europe et du Golfe avait formulé une offre importante pour acquérir Palace, le mois dernier. Sportsbank va prendre 45% des parts du club londonien pour un total de 230 millions de livres sterling (environ 278 M€). L’objectif est de conclure l’opération d’ici février 2025.

Les discussions actuelles portent sur la manière dont l’accord sera structuré : soit par un rachat direct des parts de Textor dans Crystal Palace, soit par une acquisition de sa société Eagle Football Holdings, qui détient également l’Olympique Lyonnais, Botafogo et Molenbeek. Si l’opération aboutit, Sportsbank collaborera avec les copropriétaires actuels du club, à savoir Steve Parish, Josh Harris et David Blitzer. De plus, la société d’investissement prévoit d’investir dès le prochain mercato hivernal pour renforcer l’effectif d’Oliver Glasner.