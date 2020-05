Exclu FM : Luis Campos pourrait rebondir à Monaco

Si André Villas-Boas fait la une de tous les médias français depuis la fin de la semaine dernière, son compatriote Luis Campos est lui aussi au coeur de l'actualité. Si les dossiers ne sont pas liés, l'homme fort du recrutement du LOSC a été annoncé à l'OM comme potentiel successeur d'Andoni Zubizarreta. S'il n'y a quasiment aucune chance de le voir débarquer sur la Canebière durant les prochaines semaines, Luis Campos est bel et bien sur le départ comme l'affirmait ce matin RMC Sport.

En cause, le manque de clarté dans les choix du club nordiste en matière de mercato mais aussi dans l'avenir du coach Christophe Galtier annoncé lui aussi à l'OM. S'il n'est pas encore parti de Lille, il semblerait que quelque chose se soit cassé entre lui et le président des Dogues Gérard Lopez. Si le nom du Lusitanien a circulé du côté de Tottenham et de son ami José Mourinho, il se pourrait bien qu'il décide de rejoindre un lieu qu'il connaît très bien, Monaco.

Un rapprochement informel entre Monaco et Luis Campos

Selon nos informations, un rapprochement entre Luis Campos et l'AS Monaco est une véritable possibilité. S'il n'y a aucun contact officiel entre les deux parties, une arrivée du responsable du recrutement du LOSC en Principauté n'est pas si utopique que cela. Si Campos a claqué la porte de Monaco en 2016, c'est surtout du fait de relations difficiles, voire conflictuelles, avec Vadim Vasyliev et Nicolas Holveck. Les deux hommes étant partis, le ciel se dégage pour un possible retour de Campos à Monaco. D'autant qu'il a laissé un incroyable bilan sur le Rocher.

Grâce à son travail et à son nez, il a permis à toute une génération de briller et de décrocher un titre de champion de France tout en parvenant en 1/2 finale de la Ligue des Champions. Un retour de Luis Campos dans une ville qu'il apprécie tout particulièrement est donc envisageable. Reste donc à savoir si Luis Campos va bel et bien quitter Lille et surtout si Monaco, qui cherche activement un directeur sportif va sauter sur l'occasion. A suivre.