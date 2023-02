Serie C : Zdenek Zeman reprend en main Pescara à 75 ans

La suite après cette publicité

Zdenek Zeman de retour à Pescara. Alors que l’entraîneur tchèque avait déjà dirigé le club situé au bord de la mer Adriatique à deux reprises (saison 2011/2012 et février 2017 à mars 2018), il va à nouveau entraîner l’équipe actuellement troisième du groupe C de Serie C.

Le tacticien âgé de 75 ans vient de signer un contrat ce lundi matin jusqu’en juin avec une option de renouvellement en cas de promotion en Serie B. Zeman restait sans club depuis le mois de mai dernier et son départ de Foggia. Dans sa carrière de coach, il est notamment passé par la Lazio et l’AS Rome. Sa première séance d’entraînement aura lieu ce lundi après-midi.

