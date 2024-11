La Ligue 1 en très grave danger pour Cyril Linette

Le football français est-il en danger ? Pour Cyril Linette, ancien candidat à la présidence de la LFP, c’est une évidence. Interrogé ce dimanche 3 novembre sur RMC, il n’hésite pas à affirmer que «la Ligue 1 est en danger de mort».«Qui parle encore de Ligue 1 dans les bistrots ? Écoutez bien les conversations dans les bistrots, de moins en moins» assure l’ancien directeur général de PMU et de L’Équipe.

Pour lui, le football hexagonal risque de plus en plus une invisibilisation. «L’audience de la Ligue 1, elle a à peu près été divisée par dix, au minimum, par rapport à il y a 7-8 ans. Et ce n’est pas le dernier choix de DAZN, ce sont des changements de diffuseurs sur les six dernières années qui ont conduit à changer quatre fois de diffuseurs, et à se diriger à chaque fois vers un diffuseur avec une assiette d’abonnés de plus en plus basse», a ainsi analysé Cyril Linette.