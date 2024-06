Real Madrid : la date de la présentation de Kylian Mbappé est connue

C’est officiel depuis plus d’une semaine désormais : Kylian Mbappé sera bel et bien un joueur du Real Madrid la saison prochaine. Reste désormais la présentation du joueur aux supporters du Real Madrid. Alors qu’elle n’a pas pu être effectuée avant l’Euro, le clan Mbappé et le club se sont entendus sur une autre date. Le joueur sera présenté le 16 juillet prochain au Bernabéu d’après Relevo.

Deux jours après la finale de l’Euro, les Madrilènes pourront venir voir leur futur joueur. Le média espagnol indique que les Merengues pourront venir en très grand nombre. La présentation de Kylian Mbappé devrait même surpasser les présentations de Cristiano Ronaldo (2009), qui avait réuni 85 000 personnes au Santiago Bernabéu, et celle de Maradona avec Naples (1984), qui avait attiré 80 000 supporters à San Paolo.