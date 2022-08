L'OL s'attaque à une pépite brésilienne pour remplacer Lucas Paqueta

Responsable du recrutement de l’Olympique Lyonnais, Bruno Cheyrou l’avait bien indiqué. En dépit d’une saison sans coupe d’Europe, les Gones feront tout pour garder leurs meilleurs éléments. Mais si une offre démentielle est faite pour l’un ou plusieurs d’entre eux, elle sera quand même étudiée. À une semaine de la fin du mercato, l’OL doit aujourd’hui gérer une attaque spectaculaire de West Ham sur Lucas Paqueta.

Après avoir déjà déboursé près de 140 M€ pour s’offrir les services de recrues telles que Gianluca Scamacca, Nayef Aguerd ou encore Maxwel Cornet, les Hammers ont proposé 50 M€ pour l’ancien Rossonero. Pour rappel, le milieu offensif brésilien a souvent fait les gros titres des gazettes des transferts cet été. Également annoncé dans le viseur de Manchester City, Paqueta est toutefois encore loin d’être parti puisque l’OL a repoussé l’offensive londonienne.

Le Brésilien remplacé par... un Brésilien ?

Malgré tout, si Lucas Paqueta finit par s'en aller, Lyon pourrait récupérer un joli pactole. De quoi investir sur le mercato ? Oui, à en croire UOL Esporte. Le média brésilien rapporte que l'OL étudie sérieusement la piste menant à João Gomes. Le joueur de Flamengo, qui possède un profil différent de celui de Paqueta, est sur les tablettes des Gones qui ont même fait une approche ces dernières semaines. Agé de 21 ans, il a joué 26 matches en tant que titulaires (32 apparitions) cette saison 2022-23. Le temps de marquer 1 but et délivrer 2 passes décisives. Un élément important de son équipe qui envisage de prolonger son contrat qui prend fin en juin 2025.

L'OL va donc devoir se montrer convaincant pour le déloger ! D'autant que plusieurs écuries européennes suivraient son cas. Liverpool aurait d'ailleurs un oeil sur lui. Ce qui n'est pas pour déplaire au Brésilien, grand fan des Reds. Interrogé par ESPN Brésil, il a récemment confié : «Liverpool est une équipe pour laquelle j'ai le plus grand désir de jouer. Jouer en Ligue des champions est mon plus grand rêve et celui de ma famille, mon plus grand rêve dans le football». Un rêve que l'OL ne peut pas lui offrir cette saison, mais peut-être la prochaine. Affaire à suivre...