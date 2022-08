Monaco : Willem Geubbels plait à Lorient !

Ce n'est un secret pour personne, le FC Lorient cherche une ailier explosif capable de marquer des buts en cette fin de mercato. Comme nous vous l'évoquions depuis quelques jours, Bamba Dieng est aujourd'hui la priorité du coach des Merlus. Mais vu la complexité de la piste, le club du Morbihan dispose d'un séduisant plan B qui mène à Willem Geubbels.

L'ancien grand espoir de l'OL, prêté à Nantes la saison passée, n'a plus qu'un an de contrat à Monaco et le club de la Principauté ne compte clairement plus sur lui. L'ASM réclame pour le moment 2 M€. Mais chaque jour qui passe, va réduire de fait, les exigences de l'ASM. Suffisant pour permettre à Lorient de foncer sur l'ancien phénomène de l'équipe de France U16, U17 et U18 ? Réponse dans les prochains jours. Réponse dans les prochains jours.