L’avis de Lionel Messi sur le Ballon d’Or de Karim Benzema

L’an dernier, Karim Benzema remportait le Ballon d’Or à 35 ans, après sa saison 2021/2022 stratosphérique avec le Real Madrid. Une récompense que le Français méritait largement selon les dires d’un certain Lionel Messi, favori pour remporter un huitième Ballon d’Or.

«Benzema l’a vraiment mérité pour la grande saison qu’il a accomplie et pour l’ensemble de sa carrière. C’est un joueur merveilleux. Cette récompense est importante pour lui et pour le football», a-t-il déclaré dans le documentaire «Ballon d’or 2022: la course vers l’éternité», diffusé ce lundi soir sur la Chaîne L’Équipe.