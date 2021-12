FC Barcelone : Marc-André ter Stegen commence à agacer

Samedi soir, les supporters du FC Barcelone ont enfin pu sourire un peu. Leur équipe de cœur s'est imposée - non sans souffrir - sur le score de 3-2 face à Elche ; mais surtout, on a pu voir la belle fournée de pépites barcelonaises briller et offrir la victoire aux Catalans. Une véritable scission semble se créer dans l'effectif entre la bande des Gavi, Pedri, Nico Gonzalez, Ferran Jutglà, Abde et Ansu Fati, encensée en permanence, et la vieille garde.

La suite après cette publicité

Parmi ces cadres de plus en plus contestés, comme Gerard Piqué ou Sergio Busquets, on retrouve Marc-André ter Stegen. Si vous sortez d'un coma de plusieurs années, ceci va vous surprendre, puisque l'Allemand était clairement considérés comme l'un des meilleurs à son poste jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça. Mais la donne a bien changé. Effectivement, rien qu'hier, sur les deux buts d'Elche il peut clairement mieux faire...

La presse catalane ne l'épargne pas

Où est passé le MATS si décisif sur sa ligne, avec des réflexes félin ? « Sa dynamique est la même depuis le début de saison. Pas d'erreur grossière mais il ne sauve aucun but et le Barça a besoin d'un gardien qui soit à nouveau décisif », résume bien Sport dans ses notes du match, où il écope tout de même d'un 5/10. « Encore un match sans transmettre de sécurité et en encaissant à la première vraie occasion de l'adversaire », y va de son côté Mundo Deportivo.

Des analyses qui reflètent bien la pensée générale qui existe à son sujet chez énormément de fans blaugranas. S'il n'est pas encore vraiment en danger, contrairement à d'autres joueurs de l'effectif, il commence à y avoir de plus en plus de rumeurs concernant un départ l'été prochain pour celui qui a atterri en Catalogne en 2014...