Lorient cible Wilson Isidor

On n’arrête plus Lorient dans cette fin de mercato ! Les merlus voient grand ces dernières heures. Ils pistent Donny van de Beek, Salvatore Sirigu et Tiémoué Bakayoko. Des cibles XXL pour le modeste club breton.

Et ce n’est pas terminé. Selon nos informations, les Lorientais veulent toujours renforcer leur secteur offensif et ciblent désormais Wilson Isidor. Âgé de 23 ans, le joueur du Lokomotiv Moscou est sous contrat jusqu’en 2026. Pour rappel, l’OL et l’OM s’étaient un temps intéressés à lui.