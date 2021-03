OL : Jean-Michel Aulas dévoile le nom de son modèle

Président emblématique de Lyon, Jean-Michel Aulas incarne pour beaucoup un modèle de gestion d’un club de football. L’homme d’affaires de 72 ans n’a jamais cessé de défendre les intérêts de son OL autant sportivement qu’ économiquement. Dans un entretien pour France Football, il a expliqué s’inspirer du mode de management du Bayern Munich.

« J’adore la culture de développement du Bayern. Les dirigeants ont su construire un actionnariat stable et équilibré (Adidas, Audi, Allianz). C’est un modèle d’efficacité de management. Chez eux, pas de patron providentiel et surpuissant. Ils font confiance aux équipes de terrain : marketing, finance, informatique, sportif... Leur stade fut une source d’inspiration fantastique pour l’OL. J’ai beaucoup échangé avec (Franz) Beckenbauer et surtout (Karl-Heinz) Rummenigge, dont j’étais proche au G14, puis ensuite à l’ECA (European Club Association). »