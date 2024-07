Jordan Ikoko a refusé le Dinamo Bucarest

Formé au PSG, Jordan Ikoko a connu une carrière assez riche avec des passages à Lens, Guingamp, Créteil ou plus récemment à Ludogorets (Bulgarie) et au Paphos FC (Chypre). Dans le club chypriote, le défenseur aura disputé 66 rencontres (7 passes décisives). Du haut de ses 30 ans, il est arrivé à la fin de son contrat et il est désormais libre de s’engager où il le souhaite.

Selon nos informations, l’international congolais (7 sélections) a déjà refusé une offre du club roumain du FC Dinamo Bucarest. Le latéral droit a d’autres offres notamment en France et à l’étranger. Il pourrait rapidement rebondir alors que son profil de défenseur expérimenté (325 matches en pro) pourrait séduire quelques écuries françaises en quête de solidité défensive.