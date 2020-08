Dijon : Mickaël Alphonse s'engage avec Amiens

Si le mercato permet à de grosses écuries de dégraisser ou de se renforcer, il permet également aux plus petites équipes aux budgets moindres, de s'activer du mieux possible. Relégué en Ligue 2 à l'issue d'une saison pour le moins exceptionnelle, Amiens a néanmoins l'intention de remonter le plus rapidement possible au sein de l'élite du football français.

Pour cela, les Amiénois ont officialisé ce matin sur leur compte Twitter, le transfert du défenseur dijonnais de 31 ans, Mickaël Alphonse. Arrivé en provenance de Sochaux en 2017, il aura passé trois saisons au DFCO et pourrait donc jouer un rôle important dans l'objectif d'une montée en Ligue 1.