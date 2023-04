La terrible descente aux enfers de James Rodriguez

La suite après cette publicité

Où est passé James Rodriguez ? C’est la question que beaucoup de passionnés de ballon rond se posent. Révélé aux yeux du grand public sous le maillot du FC Porto, le Colombien avait ensuite confirmé à l’AS Monaco. Un club où il n’était resté qu’une seule saison. Auteur d’une sacrée Coupe du Monde 2014, il avait tapé dans l’œil de Florentino Pérez et du Real Madrid qui avaient signé un chèque de 80 millions d’euros. Près de dix ans plus tard, le natif de Cucuta s’est perdu en chemin. Prêté au Bayern Munich, il est ensuite passé par Everton et Al-Rayyan au Qatar.

Une aventure qui n’a pas été vraiment une réussite. Ce n’est pas son apport sur le terrain (4 buts et 6 assits en 13 apparitions toutes compétitions confondues, ndlr) qui a posé problème. Mais son comportement jugé non-professionnel. Arrivé hors de forme, il a surtout profité du bon temps au Qatar. Al-Rayyan a donc rapidement mis un terme à ce fiasco. Peu après, James rebondissait à l’Olympiacos. Comme Marcelo, qu’il a bien connu à Madrid, le milieu colombien souhaitait apporter son expérience aux Grecs tout en retrouvant du temps de jeu.

Il n’a pas tenu une saison

Et les premiers pas de James Rodriguez ont plutôt été corrects. L’ancien du Real Madrid s’était montré décisif avec 1 but et 2 assists lors de ses 4 premiers matchs. On se disait qu’il était sur le bon chemin. Mais finalement, son aventure en Grèce s’est finie très vite. Le 13 avril, l’Olympiacos a annoncé la résiliation de son contrat à l’amiable, après seulement 23 rencontres toutes compétitions confondues (5 buts, 6 assits). Au final, ce n’est pas forcément son rendement sportif qui a été le cœur du problème. Il a tout d’abord enchaîné les petits pépins physiques.

Touché à trois reprises, il a manqué au total 33 jours de compétitions selon transfermarkt (5 rencontres ratées). Mais plus que ses blessures, c’est son comportement qui a rendu fou le club du Pirée comme nous l’explique Martial Debeaux, spécialiste du football grec pour footballski. «Sportivement, son passage est correct. Très correct même. Mais il a été trop souvent blessé et il avait un énorme salaire. Il a résilié d’un accord mutuel mais je pense qu’il a été poussé dehors. Il était en fin de contrat et il a mal réagi aussi en étant remplacé à la pause lors du derby face au Panathinaïkos. Donc tout ça réuni me fait dire qu’il a été gentiment invité à partir.»

Une mauvaise réputation

Il poursuit : «je pense aussi malheureusement qu’il n’a pas fait ce qu’il fallait pour s’inscrire dans la durée dans un club. On le voit depuis le Real Madrid, c’est difficile. Je pense qu’il a un côté un peu ingérable.» Cela va dans le sens des déclarations faites par Gate 7, l’un des groupes Ultra de l’Olympiacos. Ces derniers ont flingué le joueur, comme d’autres, dans un communiqué de presse. «James dont les autres équipes grecques ne peuvent que rêver, était un mécène dans les clubs de strip-tease tous les soirs», ont-ils déclaré. Une mauvaise réputation qui lui collait déjà au maillot au Qatar, où on disait de lui qu’il passait plus de temps en bonne compagnie qu’aux entraînements.

À la dérive depuis plusieurs années, le joueur âgé de 31 ans continue sa chute infernale. En Grèce, on est très mitigé sur son passage. «C’est une déception car la saison est ratée sur tous les plans. Collectivement surtout, mais aussi pour James même s’il a de belles stats. Avec Marcelo (qui est parti aussi) et lui, en théorie, le club ne doit pas te retrouver troisième à 9 points de la tête à cinq matchs du terme.» L’effet James n’a pas duré longtemps. Dragué par la Kings League, le Colombien a été approché par le Botafogo de John Textor selon Marca. Il reste à savoir si cela intéressera le footballeur qui enchaîne les échecs.