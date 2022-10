Valence : Edinson Cavani bluffe déjà tout le monde !

La suite après cette publicité

« Qu'il marque », voici ce qu'avait répondu Gennaro Gattuso le 17 septembre dernier lorsqu'un journaliste lui avait demandé ce qu'il attendait d'Edinson Cavani. Difficile en même temps d'attendre autre chose de l'attaquant de 35 ans, recruté pour son efficacité offensive et son expérience du très haut niveau. Car partout où El Matador est passé, il a trouvé le chemin des filets. Chez lui, en Uruguay, il avait inscrit une douzaine de buts en trente matches au Danubio FC. Puis, il a continué à sévir une fois qu'il est arrivé en Europe.

En Italie, il a brillé à Palerme (37 buts en 117 rencontres) puis à Naples (104 buts en 138 matches). Même chose en France, où il a marqué 200 buts et délivré 32 passes décisives en 301 rencontres toutes compétitions confondues. Le natif de Salto n'a pas été aussi efficace à Manchester United, où il a tout de même marqué 19 buts en 59 apparitions toutes compétitions confondues. Après une première année convaincante dans l'ensemble, Cavani avait fait les frais de l'arrivée de Cristiano Ronaldo. Placé sur le banc, l'Uruguayen, qui a aussi eu quelques blessures, a été moins utilisé.

Cavani à la conquête de la Liga

Son départ l'été dernier, alors que son contrat se terminait le 30 juin, était donc acté. Courtisé par plusieurs écuries, dont Nice, l'ancien du PSG a été longtemps au coeur d'un bras de fer entre Villarreal et Valence. Et malgré ses échanges avec Unai Emery, c'est finalement le club ché qui s'est montré le plus convaincant. Le 29 août, l'écurie espagnole a officialisé son arrivée jusqu'en juin 2024. Après la Serie A, la Ligue 1 et la Premier League, Cavani a souhaité conquérir la Liga. L'avant-centre s'est donc rapidement mis au travail et a impressionné le staff de Valence, étonné par sa condition physique.

Il faut préciser que lorsqu'il était sans club, El Matador n'a jamais cessé de se préparer, notamment au pays, lui qui a toujours eu en tête le Mondial 2022. Une bonne nouvelle pour le club ché qui a pu compter rapidement sur lui. Le 17 septembre, Cavani a donc fait ses premiers pas en Liga face au Celta Vigo (71 minutes jouées). Puis il a enchaîné face à l'Espanyol Barcelone (72 minutes jouées, 2 octobre), Osasuna (74 minutes jouées, 7 octobre) et Elche (45 minutes jouées, 15 octobre). C'est d'ailleurs lors de ce match qu'il a ouvert son compteur but, après trois journées sans trouver la mire.

El Matador enchaîne les buts

Cavani a signé un doublé, dont un but sur penalty. Hier, il a récidivé avec une réalisation face à Séville (1-1, 63 minutes jouées). L'Uruguayen reste donc sur une série de 3 buts lors des 2 derniers matches (3 buts en 5 apparitions au total). Bien qu'il n'ait pas joué une seule rencontre en intégralité, le joueur, qui a donc été buteur dans quatre grandes ligues européennes, fait ce que Gattuso attend de lui. En Espagne, on apprécie également son apport. "Cavani fait déjà des différences", écrit Super Deporte à son sujet. El Desmarque lui a donné la note de 8 et a commenté : «belle tête sur le 0-1. Bon travail en défense. Il métamorphose le jeu de l'équipe.»

Ses déplacements, son placement et son agressivité apportent notamment aux Espagnols. Ancien joueur de Valence, Mario Kempes s'est d'ailleurs montré élogieux à son sujet au micro de DAZN. «Il a dit qu'il préférait ne pas être appelé comme ça ("El Matador"), mais je m'en fous (rires). Je pense que la première opportunité qu'a eue Valence, ils en ont très bien profité. Et Cavani est un vrai renard des surfaces». Raison pour laquelle Gennaro Gattuso et Valence ont fait appel à lui. Il a d'ailleurs inscrit plus déjà de buts que l'an dernier à Manchester United (2 buts sur toute la saison, ndlr). Heureux, El Matador est prêt à planter encore quelques banderilles. La prochaine sera peut-être samedi face à Majorque.