Liga : Villarreal écrase Leganés, Valence chute à Alavés

Alors qu’en Ligue 1, la course à l’Europe ne se décantera pas avant les ultimes minutes du championnat, celle qui se déroule actuellement en Liga vaut également son pesant d’or. Avec seulement deux points d’écart entre Vallecano, huitième, et Osasuna, onzième, chaque match compte pour les équipes se battant pour une place en Ligue Europa Conférence. Et dans cette optique, le revers concédé par Valence sur la pelouse d’Alavés est une bien mauvaise opération. Face à une équipe basque qui a joué crânement sa chance, les coéquipiers d’Hugo Duro n’ont pas réussi à trouver la faille et ont été piégés sur une faute généreuse de Mamardashvili qui a offert un penalty aux locaux (1-0, 79e). Une défaite qui pourrait coûter cher en fin de saison.

Pour leurs voisins par contre, tout roule. Face à Leganés, relégable, Villarreal a déroulé sans faire de quartier. Si Ayoze Pérez était chanceux sur son premier but, étant sur la trajectoire d’une frappe de Pedraza (1-0, 22e), son deuxième but ne doit rien à la chance, mais plutôt à son instinct de buteur, gagnant habilement son face à face avec le gardien (2-0, 31e). Quelques minutes plus tard, Nicolas Pepe profitait d’un mauvais alignement de la défense pour également battre Dmitrovic en un contre un (3-0, 45e). Avec ce succès, Villarreal recolle à hauteur de Bilbao, et met un vrai écart avec le Betis Séville, qui sera sur le pont ce jeudi à Vallecas.