Le Red Star racheté par le fonds américain 777 Partners

Le Red Star a annoncé ce mercredi dans un communiqué officiel que 777 Partners détenait désormais 100% des parts du club. Patrice Haddad, le président du club ainsi que le Groupe Réalités et Guillaume Rambourg ont cédé l’intégralité de leurs parts au fond d’investissement américain qui possède également le Genoa depuis 2021 et est aussi lié aux clubs de Vasco de Gama, du Standard de Liège et du Séville FC. Haddad restera cependant à la tête du club qui est actuellement 11e de National.

Dans son communiqué le club de Saint-Ouen explique cette vente par l’envie « d’accélérer le développement du club et son ambition sportive » mais aussi parce que les nouveaux propriétaires comprennent « l’identité du Red Star FC» qui fait la singularité du club depuis de nombreuses années. « Je suis intimement convaincu, au terme d’une longue réflexion, que 777 Partners est le meilleur choix pour garantir et pérenniser les valeurs de notre club, tout en lui donnant les moyens de s’ouvrir des perspectives inédites », a déclaré Patrice Haddad après la vente du club.