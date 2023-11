Mercato : MU fixe sa priorité absolue pour 2024

Si Manchester United a déjà perdu cinq fois cette saison en Premier League, en 13 journées, le club mancunien n’est pas si loin des cadors que sont Arsenal, City et Liverpool, respectivement 1er, 2e et 3e. Mais les hommes d’Erik ten Hag sont encore loin d’être rassurants dans le jeu et avec les nombreuses blessures au sein de l’effectif, il est inévitable de voir quelques renforts débarquer en 2024. Pour cet hiver, le nom de Timo Werner a récemment été soufflé. Mais quid des pistes estivales ?

Et bien les Red Devils auraient jeté leur dévolu sur António Silva. À en croire Sky Sports, le défenseur central de 20 ans est la priorité absolue du club anglais qui prépare déjà le terrain au niveau contractuel. Actuellement sous la tunique du Benfica, le Portugais possède une clause libératoire à hauteur de 100 millions d’euros en 2024. Son club le sait, il sera difficile de le retenir l’été prochain. Une piste alléchante pour les Mancuniens qui alternent cette saison entre Varane, Lindelöf, Maguire ou encore Evans en défense centrale.