JT Foot Mercato : le Barça veut se renforcer sans se ruiner

Un mercato à bas prix au Barça

La suite après cette publicité

Alors que le FC Barcelone a vu ses ressources financières se réduire comme peau de chagrin, le club catalan cherche quand même à se renforcer, mais à moindre prix. Un poste a été établi comme prioritaire, celui de latéral droit ! Le budget max pour se renforcer à ce poste est fixé à 15 M€ par les Blaugrana. Deux noms se dégagent à l’heure actuelle : ceux de Thomas Meunier et de Benjamin Pavard. Une des solutions pour Barcelone pourrait être de vendre ! Et c’est justement ce que le club veut faire pour Memphis Depay. Le problème c’est que Depay bloque toujours. Il aurait l’intention de partir libre tout simplement ! Le Barça voudrait également vendre Raphinha ! C’est ce qu’affirme Relevo. En difficulté financièrement, le club aurait des doutes sur le Brésilien qui a du mal à vraiment faire la différence sous le maillot blaugrana. Pour finir, le nom d’un joueur français revient avec insistance du côté de la Catalogne, c’est N’Golo Kanté. Il sera en fin de contrat à l’issue de la saison, ce serait donc pour une signature cet été, et les négociations sont en cours. Sauf que Kanté mettrait la pression sur le Barça, pour signer un pré-accord dès le mois de janvier.

João Félix s’éloigne de Paris

Le Paris Saint-Germain aussi s’active pour son mercato ! D’ailleurs, le club de la capitale a pris une sacrée décision pour une de ses plus grosses pistes. Il s’agit de João Félix, poussé vers la sortie par l’Atlético de Madrid, il devrait partir cet hiver. Seulement les Colchoneros réclament un prix très élevé, environ 140 M€. Un chiffre assez fou pour un mercato hivernal, et on imagine que ça se terminera plutôt en prêt avec option d’achat obligatoire l’été prochain. Plusieurs clubs anglais, dont Arsenal, ont été évoqués, mais aussi le Paris Saint-Germain. Sauf que selon la chaîne Fox Deportes, le PSG n’est jamais vraiment passé à l’attaque sur ce dossier. Le club de la capitale ne compterait pas le faire tout simplement, en tout cas pas pour l’instant, car d’autres postes sont jugés prioritaires, comme la défense centrale.

À lire

PSG : l’AS Roma veut déjà avoir Georginio Wijnaldum au rabais

Emery ne supporte plus Dibu Martinez

Selon Estadio Deportivo, l’ancien coach du PSG a été agacé par l’attitude d’Emiliano Martinez, et voudrait s’en débarrasser cet hiver. Pour le remplacer, Emery rêverait de signer un autre portier qui a brillé au Mondial, c’est Yassine Bounou qui évolue pour l’instant au Séville FC. Seul hic, le club andalou ne compte pas du tout s’en séparer.