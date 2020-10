Didier Deschamps ne ferme pas totalement la porte à Téji Savanier

La suite après cette publicité

Le sélectionneur de l'équipe de France, Didier Deschamps, était présent en conférence de presse ce jeudi après-midi pour donner sa liste pour les trois prochaines rencontres de Nations League des Bleus. Un groupe où l'on retrouve notamment Houssem Aouar (Lyon) et Eduardo Camavinga (Rennes). Mais si la liste est plutôt conforme aux attentes de chacun, le nom d'un joueur très en forme ces dernières semaines en Ligue 1 est sorti du chapeau : quid de Téji Savanier, le maître à jouer de Montpellier ?

Sans totalement écarter l'idée, Deschamps a cependant rappelé que la concurrence était rude en sélection et que le milieu de poche de 28 ans devrait rester régulier à ce niveau pour espérer rejoindre les Bleus : «on suit énormément de joueurs. On tient compte du moment et si c'est (sur) deux, trois matches, un mois ou deux. C'est un joueur intéressant, c'est surprenant ce qu'il a été capable de faire sur les deux/trois derniers match avec Montpellier. On est attentif. On regarde Montpellier, (mais) ça dépend de qui il y a en face. On peut partir sur une supervision d'un ou deux joueurs et en ajouter certains», a résumé le sélectionneur.