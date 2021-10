Ligue 2 : Sochaux laisse la tête à Toulouse, Ajaccio et Le Havre en course pour la montée

On disputait la 13e journée de Ligue 2 ce samedi ! Après le match nul arraché par Toulouse sur la pelouse du Paris FC en début d'après-midi (2-2), le FC Sochaux-Montbéliard avait l'occasion de reprendre la tête du championnat en cas de succès à domicile face à Quevilly Rouen Métropole, promu installé en milieu de tableau. Au stade Bonal, les Sochaliens se sont fait surprendre par Garland Gbelle dès la 3e minute, avant de réagir en seconde période, par Maxime Do Couto (1-1, 50e). Pas suffisant, ils restent 2e (27 pts), un point derrière le TFC. Derrière, Ajaccio a fait la bonne opération du haut de tableau en s'imposant face à la lanterne rouge, Nancy, qui restait pourtant sur trois matches sans défaite. C'est le vétéran Riad Nouri qui s'est offert un doublé (8e, 58e) et permet aux Corses de rester dans la lutte pour la montée (3e, 25 pts). Juste derrière, Le Havre est également l'un des gagnants de la soirée. Un but contre son camp de Kouassi a offert un précieux succès aux Normands, quatrièmes (24 pts).

Fin de série pour les Maritimes. À Dunkerque, c'est l'ancien joueur du club, de 2016 à 2019 et originaire de Grande-Synthe, Mehdi Chahiri, qui a ouvert le score pour Caen, au terme d'un sublimissime numéro de dribbles dans la surface nordiste (0-1, 62e). Mais Dunkerque a tout de même arraché le match nul grâce à Tchoukounte (1-1, 85e), auteur de son 5e but de la saison. Dans le milieu de tableau, victoires de Guingamp face à Nîmes, avec un doublé de Pierrot (3-1) et succès de Rodez sur la pelouse de Niort (0-2). Tout en bas, Amiens passe de relégable à barragiste grâce à son large succès face à Valenciennes (3-0). Arnaud Lusamba s'est offert un doublé. Enfin, au stade des Alpes, Yoric Ravet avait ouvert le score et rendu le plus bel hommage à son père, Michel, ancien joueur du GF38 parti dans la semaine (1-0, 29e). Dans le deuxième acte, Benzia et Dobre ont inversé la tendance et permis au DFCO de repartir de Grenoble avec les trois points.

En amont de la rencontre, un vibrant hommage a été rendu à Michel Ravet, ancien joueur, fervent supporter et papa de notre joueur Yoric qui nous a quittés la semaine dernière 🙏🏼 pic.twitter.com/OIEIsJxJAP — Grenoble Foot 38 (@GF38_Officiel) October 23, 2021

