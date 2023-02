PSG : l’Italie s’inquiète déjà pour Gianluigi Donnarumma

La suite après cette publicité

Mardi soir, le Paris Saint-Germain s’est incliné 1 à 0 face au Bayern Munich en 1/8e de finale aller de l’UEFA Champions League. Mais le score aurait pu être plus grave sans plusieurs arrêts décisifs de Gianluigi Donnarumma face à Eric-Maxim Choupo Moting et Benjamin Pavard. Toutefois, le portier italien n’a pas tout réussi il y a deux jours au Parc des Princes. En effet, il aurait pu et dû mieux faire sur le but de Kingsley Coman. Alors oui, il n’est pas le seul fautif puisque ses coéquipiers, notamment Warren Zaïre-Emery, Carlos Soler et Nuno Mendes, n’étaient pas bien placés.

Mais la frappe envoyée dans l’axe par l’international français pouvait être arrêtée par "Gigio". Le gardien du PSG a semblé capter le ballon qui est finalement passé sous son ventre pour terminer sa course au fond des filets et offrir la victoire aux Munichois. Critiqué sur les réseaux sociaux après la rencontre, le footballeur de 23 ans n’a pas été épargné non plus hier par la presse. Ce jeudi, son cas continue à faire couler de l’encre en Italie, son pays. Le Corriere dello Sport en remet une couche concernant sa prestation en Ligue des Champions.

Une erreur à vite oublier

«Une soirée à oublier, celle de Gigio Donnarumma. Le gardien de but de l’équipe nationale et du PSG a été le protagoniste négatif (avec la participation coupable d’un Nuno Mendes trop faible au marquage) du but décisif de Coman qui à la 8e minute de la seconde mi-temps avec une volée précise a marqué le but décisif du succès du Bayern Munich au PSG à Paris. Une erreur, celle du gardien, notamment sur le plan technique (il a mis une éternité à descendre pour tenter de dévier le tir non irrésistible de l’ex de la Juve). Le résultat a été une tentative maladroite de se détendre avec la balle qui s’est échappée sous ses bras.»

De son côté, la Gazzetta dello Sport parle de «l’insoutenable lourdeur d’être numéro un» pour le portier transalpin avant d’ajouter : «Gigio est arrivé à Paris considéré comme le meilleur gardien d’Europe et on a tendance à ne regarder que les erreurs. Qui ne sont pas que les siennes mais aussi celles d’une défense qu’on peut revoir, comme sur le but du Bayern en Ligue des champions.» Mais un autre article publié par le média au papier rose est plus incisif à son sujet. «Donnarumma, tu voulais le PSG ? Maintenant, il faut réagir, aussi pour l’Italie», titre la GdS.

La presse transalpine a des craintes pour la sélection

Débarrassé de Keylor Navas, l’Italien n’a plus d’excuses et doit assumer son statut de numéro 1. D’autant qu’au pays on s’inquiète à nouveau pour lui : «le gardien, après les bourdes en Ligue des champions, doit se relever : Mancini le lui demande aussi. (…) Donnarumma finit toujours sur le grill. Le gardien, qui a décidé du match entre le Paris Saint-Germain et le Bayern mardi, vit un autre mauvais chapitre de son aventure en France, qui est tout sauf douce. Les interventions qui ont empêché l’effondrement du Parc des Princes contre les Allemands de plus en plus tabous n’ont pas suffi.»

Surtout son cas questionne en Italie, où Roberto Mancini lui a toujours maintenu sa confiance et où on aura besoin de lui pour se qualifier pour l’Euro 2024 après être resté à la maison cet hiver pendant le Mondial au Qatar. Ancien gardien titulaire de la sélection et du PSG, Gianluigi Buffon a évoqué l’erreur de son compatriote dans les colonnes de La Stampa. «C’est le destin des gardiens, un poste que je déconseille même à mes fils : il y a toujours une part d’impondérable qui se dissocie de tes qualités. Contrairement aux postes offensifs, tu as beaucoup plus à perdre qu’à gagner.» En Italie, on espère donc que Gigio Donnarumma va se relever très vite à Paris et revenir apaisé en sélection où d’autres grands défis l’attendent. L’an dernier, après ses boulettes notamment celle face au Real Madrid, il n’avait pas brillé avec l’équipe nationale.