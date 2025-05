Natalie Portman voit le PSG remporter la Ligue des Champions !

Interrogée lors du festival de Cannes sur la finale opposant le Paris Saint-Germain à l’Inter Milan le 31 mai prochain du côté de Munich, Natalie Portman a pronostiqué une victoire des Rouge et Bleu. «Le PSG va le faire. L’équipe est meilleure que jamais», a notamment lancé l’actrice israélo-américaine.

La suite après cette publicité

Et d’ajouter : «tout ce que je sais sur le football, c’est mon fils (Aleph, âgé de 13 ans) qui me l’enseigne. Et il a dit que le départ de toutes ces superstars a permis l’émergence de jeunes joueurs qui jouent en équipe comme jamais auparavant. Donc je pense qu’on va le faire». Réponse le 31 mai prochain…