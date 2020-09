Fiorentina : l'inoxydable Franck Ribéry a ébloui San Siro

Un virtuose apprécie souvent de prolonger le plaisir. Franck Ribéry matérialise à merveille cette idée. A 37 ans, l'ailier gauche français semble tout sauf rassasié. Sous contrat jusqu'en juin 2021 avec la Fiorentina, « Kaiser Franck » entame de manière tonitruante sa deuxième saison avec la Viola.

Chouchou des supporters italiens, l'international tricolore a une nouvelle fois prouvé samedi soir face à l'Inter Milan (4-3) qu'il pouvait à lui seul changer le cours d'un match. Titularisé au sein du 3-5-2 façonné par Iachini, Ribéry a pris ses responsabilités. Capitanat ou pas, l'ancien joueur du Bayern Munich reste ce leader naturel indispensable sur un terrain.

Franck Ribéry indispensable à la Fiorentina

Et sa prestation XXL d'hier soir a illuminé San Siro, malgré la défaite de la Fiorentina. Son duo formé avec Kouamé en attaque a donné le tournis à l'arrière-garde de l'Inter. Toujours capable de désarçonner n'importe quelle défense avec sa percussion et ses dribbles déroutants, Ribéry a fait vaciller l'arrière-garde intériste avec une aisance déconcertante. Ses deux passes décisives restent d'ailleurs un modèle du genre. Sur la réalisation de Gaetano Castrovilli (2-2, 57e), le maestro français a fixé son adversaire avant de décaler avec une certaine habileté son partenaire.

Six minutes plus tard, Franck Ribéry côté gauche crochetait D'ambrosio avant de distiller une ouverture géniale dans le dos de la défense pour Chiesa qui inscrivait le troisième but de la Viola (2-3, 63e). Un nouveau récital du natif de Boulogne-sur-Mer qui par sa flamboyance a mis l'Inter Milan à ses pieds. Accrédité d'un excellent 8 sur dix dans la Gazzetta dello Sport, Franck Ribéry n'en finit plus d'impressionner. Sa prestation ferait presque occulter la défaite de son équipe. L'Italie peut s'en frotter les mains, l'ancien Marseillais est déjà au sommet de son art en ce début de saison...