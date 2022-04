OL : Maxence Caqueret sur le point de prolonger

Les derniers jours ont été compliqués pour l'Olympique Lyonnais, privé de Maxence Caqueret. Blessé à un genou à l'entraînement depuis le 30 mars dernier, le milieu de terrain était absent face à West Ham, en Ligue Europa, où l'OL a été laminé dans sa propre enceinte (3-0). Et alors que son milieu arrive en fin de bail en juin 2023, l'OL semble enfin avoir trouvé un accord avec son clan pour une prolongation, d'après les dernières informations de L'Équipe.

Après une nouvelle réunion avec Lyon ces derniers jours, le clan Caqueret aurait réussi à s'imposer dans les négociations afin de réussir à trouver un accord pour multiplier son salaire par quatre, avec une prime à la signature et ainsi qu'une assurance d'être au cœur du projet avec en plus, le brassard de capitaine offert. Le milieu de terrain devrait bientôt accepter cette proposition, jusqu'en 2026 ou 2027. De plus, il pourrait être de retour pour le choc à l'OM, le 1er mai prochain.