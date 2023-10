Ligue 1 : le LOSC tenait tête au RC Lens dans le derby du Nord

Pour l’avant-dernière affiche de cette 8e journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens (16e, 7 pts) croisait le fer avec son voisin et ennemi, le LOSC (8e, 11 pts), pour le derby des Hauts-de-France. Barragistes, les Sang-et-Or s’étaient déjà bien relancés depuis deux semaines, enchaînant trois succès de rang entre la Ligue des champions et la L1. De leur côté, les Dogues connaissaient une période un peu moins faste, avec une seule victoire sur leurs trois dernières sorties, notamment un score de parité concédé sur la pelouse de Klaksvík.

Les deux équipes rentraient rapidement dans cette rencontre dans un stade Bollaert en feu. À commencer par le portier lillois Lucas Chevalier, vigilant dès le début du match pour mettre en échec face aux offensifs lensois, notamment Abdul Samed (16e) et Sotoca (23e). Chez les Lillois, le Kosovar Edon Zhegrova qui apportait le plus de danger dans la surface adverse, mais ses deux tentatives rasaient les bois de Brice Samba (23e, 33e). Et juste avant la pause, Benjamin André surprenait l’antre artésien d’une tête devant le portier lillois pour donner l’avantage au LOSC (1-0, 45+3e).

Machado sauve le RCL

Au retour des vestiaires, les poulains de Franck Haise montraient de bien meilleures intentions offensives face à leur rival lillois, concrétisant vite cette domination avec la tête dévissée - finalement de l’épaule - d’Abdul Samed sur le bon rush de Sotoca à gauche (47e). Néanmoins, les Dogues se reprenaient au fil des minutes et inquiétaient l’arrière-garde adverse, avec la frappe ratée de Rémy Cabella à l’entrée de la surface de but (51e). Ivan Cavaleiro n’était pas loin de faire le break, mais voyait sa reprise repoussée par un défenseur sang-et-or au sol (67e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Lille 12 8 1 3 3 2 11 10 14 Lens 8 8 -5 2 2 4 8 13

Montant en puissance au fil des rencontres, le latéral international colombien Deiver Machado remettait les deux formations à égalité d’un joli coup de casque au second poteau sur le centre de Frankowski (1-1, 70e). Le RCL, poussé par son public, continuait d’attaquer la zone de vérité lilloise dans le dernier quart d’heure, mais sans inquiéter Chevalier, si ce n’est la reprise de l’intérieur du pied de Thommasson, frôlant le poteau gauche (90+5e). Le LOSC résiste à Lens dans ce derby du Nord et gagne une petite place au classement, le Racing n’est plus barragiste avec ce score de parité.