Noël Le Graët dévoile le montant des pertes de la FFF

En France, le football est à l'arrêt depuis mars dernier suite à la pandémie du coronavirus. Si les clubs de Ligue 1 et Ligue 2 subissent de plein fouet les dommages collatéraux de cette crise sanitaire sur le plan économique, la Fédération Française de Football ne déroge pas à la règle. Avec l'annulation notamment de quatre matchs de l'Equipe de France, l'instance présidée par Noël Le Graët a subi des pertes financières. Mais celles-ci seraient mesurées. Dans une interview accordée à l'AFP, le principal protagoniste a effectué un état des lieux sur la situation financière à la FFF.

« Si vous ne parlez que des pertes, vous pouvez dire qu'on a perdu quatre matches de l'équipe de France, ça fait environ dix millions. De l'autre côté, il n'y a pas de frais et on a freiné certaines opérations. J'ai mis un système en place pour qu'à fin juin on présente un budget proche de l'équilibre. Et sur le prévisionnel 2020-2021, on pense que les matches de l'équipe de France auront lieu avec du public. On a quatre matches en retard. Si on peut en faire deux minimum sur la saison, je suis assez content, » a ainsi révélé l'homme fort de la Fédération Française de Football. Le pire a donc été évité du côté de la FFF...