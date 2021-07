Vidéo : Pepe déclenche une bagarre générale lors du match amical Porto-AS Roma

La suite après cette publicité

Des retrouvailles particulières pour José Mourinho. Ce mercredi, le Special One, le nouvel entraîneur de l'AS Roma, affrontait le FC Porto (score final 1-1), club avec lequel il a remporté la Ligue des Champions en 2004. Et un de ses anciens joueurs s'est rappelé au bon souvenir du Mou. Pepe (38 ans) a été l'auteur d'un tacle à retardement sur Henrik Mkhitaryan. Un coup de sang qui a déclenché une bagarre générale sur le terrain et a rendu hilare Mourinho sur son banc. Comme à la belle époque…