Brest : Noah Fadiga quitte le club suite à un problème cardiaque

Voilà ce que l’on appelle un véritable coup dur pour un joueur professionnel. Alors qu’il avait participé à 21 matchs de Ligue 1 (16 titularisations, un but) et une rencontre de Coupe de France avec le Stade Brestois, Noah Fadiga a vu sa licence professionnelle être révoquée par la commission médicale de la Fédération Française de Football (FFF) à cause d’un problème cardiaque. Un coup dur également pour le SB29, qui perd un latéral droit.

La suite après cette publicité

«Après des tests effectués à la fin de la saison dernière au sein de mon club Stade Brestois 29, il a été révélé qu’une irrégularité s’était produite dans mon rythme cardiaque. J’ai ensuite subi des examens approfondis. Sur la base de ces tests, le Pr. Brugada m’a autorisé à poursuivre ma carrière sans aucun risque. Malheureusement, la commission médicale de la Fédération Française de Football a une politique tolérance zéro et a révoqué ma licence de football française. Je suis donc un joueur libre», a expliqué le Sénégalais de 23 ans sur Instagram, en précisant qu’il se préparait intensivement pour trouver un point de chute.

À lire

Les chiffres de la vente de Franck Honorat à M’Gladbach