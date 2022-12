Le Real Madrid a posé un ultimatum à Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Entre Kylian Mbappé (24 ans) et le Real Madrid, l’histoire est loin d’être terminée. Pourtant, elle semblait l’être lorsque le crack de Bondy a prolongé au PSG en fin de saison dernière, après avoir pourtant discuté durant de longs mois avec Florentino Pérez. Mais l’international tricolore, qui se sentirait trahi par le club parisien, aurait des envies d’ailleurs. La porte aurait ainsi été ouverte aux Merengues.

Ce mardi, Defensa Central révèle que les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu ne sont pas contre accueillir le Français. Mais, ils ont posé leurs conditions. Pour faire une offre cet été 2023, ils exigent que KM7 fasse part publiquement de son souhait de quitter le PSG en fin de saison. DC indique aussi que Mbappé se sent redevable depuis le coup qu’il a fait aux Madrilènes l’été dernier et qu’il ne serait donc pas étonnant de le voir accéder aux demandes de Florentino Pérez et ses équipes. La suite au prochain épisode.

