OL : José Mourinho veut recruter Nemanja Matic

José Mourinho sait ce qu’il veut. Durant toute sa carrière d’entraîneur, le Portugais a dicté sa loi, que ça plaise ou non. Difficile de l’imaginer changer aujourd’hui à 61 ans. Libre depuis son départ de l’AS Roma le 16 janvier dernier, il a rebondi du côté de Fenerbahçe en Süper Lig turque. Un nouveau championnat à découvrir et à conquérir pour le Special One. Pour y parvenir, il compte s’appuyer sur des joueurs et des hommes de confiance. Parmi eux, Nemanja Matic.

Selon nos informations, l’ancien coach du Real Madrid aimerait beaucoup retrouver le milieu qu’il a déjà dirigé plusieurs fois par le passé. En effet, ils ont collaboré à Chelsea ainsi qu’à Manchester United. Puis, ils ont été réunis à l’AS Roma. Mais le départ du Serbe pour Rennes l’été dernier a cassé quelque chose entre les deux hommes. José Mourinho, qui était sur le banc de la Louve à l’époque, n’avait pas mâché ses mots à son sujet.

Mourinho veut retrouver une quatrième fois Matic

«Ce que je pense de monsieur Matic? Je pense que c’est lui qui devrait parler, s’il veut parler. Après avoir entendu le directeur sportif de Rennes (Maurice), je pense qu’il n’y a rien de plus à savoir. Ils parlaient depuis un mois, inutile d’ajouter quelque chose. On ne s’attendait pas à ce qu’il parte: il a joué 50 matchs, c’est un grand joueur, très important pour nous.» Mais de l’eau a visiblement coulé sous les ponts et le coach lusitanien n’en veut plus au milieu.

Il espère réussir à le déloger de Lyon afin de renforcer l’entrejeu turc. Arrivé l’hiver dernier chez les Gones, le joueur de 36 ans a changé le visage de son équipe. Son expérience et ses nombreuses qualités ont été un vrai plus pour l’OL. Sous contrat jusqu’en 2026 à Lyon, Matic n’est, a priori, pas partant. Mais le club rhodanien doit vendre cet été. Le Fener compte en profiter.