OL : Corentin Tolisso refuse les excuses de François Letexier

Initialement sanctionné d’un carton rouge pour une semelle effrayante sur Corentin Tolisso, Lucas Stassin est finalement resté sur la pelouse, l’arbitre déjugeant sa décision après avoir consulté la VAR, et ce malgré la sortie sur civière du milieu lyonnais. Après la rencontre, Mr Letexier a présenté ses excuses au board lyonnais, et plus particulièrement à l’ancien milieu du Bayern Munich, estimant que sa décision initiale était en réalité la bonne.

La suite après cette publicité

Un revirement qui ne passe pas du côté de Tolisso, pour qui «les excuses de Monsieur Letexier n’atténueront ni la douleur, ni l’incompréhension», selon les dires du joueur sur Instagram. Un avis corroboré par John Textor, qui expliquait que l’arbitre «a reconnu auprès de nos joueurs qu’il avait effectivement commis une erreur. Ça aurait dû être un carton rouge. Après réflexion, il a pris conscience de ce que tout le pays avait déjà compris.»