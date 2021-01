Marcelo Bielsa et Leeds fracassés après la défaite contre Crawley

Il est des compétitions dont Marcelo Bielsa semble se moquer éperdument. Si son Leeds ravit les amateurs de football en Angleterre et dans le monde et qu'il s'en sort raisonnablement bien en Premier League pour sa première année après sa promotion, il a été défait ce dimanche lors du troisième tour de la FA Cup contre la - très - modeste - équipe de Crawley, qui évolue en Sky Bet League Two (équivalent de la quatrième division en Angleterre).

Et ce n'est pas sur un petit score, puisque Raphinha et ses coéquipiers ont pris trois buts et n'en ont marqué aucun. Cela rappellera probablement le tour de Coupe de France entre l'OM et Grenoble, même si à l'époque les Phocéens n'avait pas vraiment pris de déculotté. Alors, forcément, la presse anglaise n'a pas que de bons mots pour l'Argentin et ses ouailles en ce lundi matin. « Et pourtant Crawley Town a sûrement écrit le chapitre le plus improbable de ses 124 ans d'histoire avec ce superbe filetage de Leeds United , un résultat qui n'était ni flatteur ni fortuit, mais un exemple parfait de ce qui se passe en FA Cup lorsque l'ambition rencontre la complaisance », écrit The Telegraph.

La presse se régale

Mais la palme du titre le plus violent revient quand même probablement au Times : « Marcelo Bielsa frappé par des rejets (de centres de formation, ndlr) et une star de télé-réalité ». En effet, dans l'équipe de Crawley Town on peut retrouver Mark Wright (entré dans le temps additionnel), qui a participé à une émission de télé-réalité intitulée The Only Way Is Essex. On peut aussi observer bon nombre d'éléments qui ont été formés dans des grands clubs.

C'est le cas de Nick Tsaroulla (Tottenham), Ashley Nadesan (l'ex-futur Jamie Vardy de Fleetwood) et Jordan Tunnicliffe (West Bromwich Albion et Burnley). Ce lundi matin, El Loco doit donc avoir eu du mal à se lever après la prestation jugée «indigente» par les médias. Après tout, le plus important pour Leeds reste le maintien en Premier League et cela passera pas une belle performance ce samedi contre Brighton à Elland Road.