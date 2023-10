L’Espagne nargue Erling Haaland

La suite après cette publicité

La Norvège ne disputera pas le prochain Euro. Après sa défaite face à l’Espagne (1-0) dimanche soir, la faute à un but de Gavi en début de deuxième période, le pays nordique ne sera pas de la partie pour le tournoi qui opposera les meilleures nations européennes l’été prochain. Une déconvenue pour la nation qui compte des joueurs du calibre d’Erling Haaland ou de Martin Odegaard dans ses rangs.

Justement, les deux stars n’ont pas vraiment été au niveau contre la Roja dans ce match couperet. Mais si l’ancien du Real Madrid est plutôt épargné par la critique, l’attaquant de Manchester City est moqué par nos voisins espagnols. Il faut dire qu’il a été assez peu dangereux et bien muselé par la charnière espagnole, ne terminant la rencontre qu’avec deux petits tirs, sans danger pour Unai Simon, et une influence sur le jeu pratiquement inexistante.

Il en a déçu beaucoup

« Un cauchemar pour Haaland », explique Marca, qui trouve que « Erling Haaland n’a pas été au niveau ». Les journalistes espagnols s’attendaient à bien mieux de la part d’un joueur que beaucoup souhaitent voir à la pointe du Real Madrid dans un avenir proche. « La seule chose qu’il a pris à l’Espagne, c’est le maillot qu’il a échangé avec Fabian Ruiz », va même jusqu’à se moquer le journal.

« L’Espagne va à l’Euro, Haaland non. Même l’ogre Haaland n’a pas pu nous écarter du chemin », peut-on lire dans l’autre quotidien sportif de Madrid, AS. Il faut dire qu’en Angleterre, le Norvégien avait aussi essuyé quelques critiques en ce début de saison, notamment après cette série de trois matchs sans marquer de but, face à des rivaux comme Arsenal ou Leipzig notamment. En Norvège en revanche, il est plutôt épargné par la critique, et il sort d’ailleurs d’un doublé face à Chypre lors de la première rencontre de cette trêve. Mais on peut dire qu’Haaland n’a pas marqué de points en vue d’une possible arrivée à Madrid dans un avenir proche…