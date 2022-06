Monaco : Pietro Pellegri définitivement transféré au Torino ?

Selon Sky Sport, l’AS Monaco aurait accepté une offre du Torino de cinq millions d’euros, plus des bonus, pour libérer son attaquant, Pietro Pellegri. L’avant-centre de 21 ans qui était prêté au Toro depuis le mois de janvier par Monaco, devrait donc rester en Italie cet été. La saison dernière il avait disputé 15 matches avec le club turinois et inscrit un but.

L’international italien, qui était engagé avec l’ASM jusqu’en juin 2023 devrait donc quitter le Rocher un an avant la fin de son contrat, lui qui était arrivé dans le club de la Principauté en 2018 contre 25 millions d’euros. Pellegri aura disputé au total seulement 23 matches avec Monaco, inscrit deux buts et délivré une passe décisive.