Le message d’adieu émouvant de Sven-Goran Eriksson

Atteint d’un cancer en phase terminale, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre Sven-Göran Eriksson a partagé un touchant message d’adieu dans un nouveau documentaire sur sa vie, produit par Amazon Prime. Sur le banc des Three Lions de 2001 à 2006, le Suédois de 76 ans a fait parler de lui pour ses frasques extras sportives, dont ses liaisons avec des femmes plus jeunes que lui. En janvier, l’homme de 76 ans révélait être atteint d’un cancer du pancréas et que ses jours étaient comptés.

« J’ai eu une belle vie. Peut-être trop belle. (…) Je pense que nous avons tous peur du jour où nous mourrons, mais la vie, c’est aussi la mort. J’espère qu’à la fin, les gens diront, oui, c’était un homme bon, mais tout le monde ne dira pas cela. J’espère que vous vous souviendrez de moi comme d’un homme positif qui essayait de faire tout ce qu’il pouvait faire. Ne soyez pas désolés, souriez. Merci pour tout, les entraîneurs, les joueurs, la foule, c’était fantastique. Prenez soin de vous et de votre vie. Et vivez-la », a-t-il indiqué dans des propos relayés par le Daily Mail.