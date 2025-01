Didier Deschamps supporte un club de National

Résident de Monaco depuis plusieurs années, Didier Deschamps aime également passer du temps à Concarneau, dans le Finistère, terre d’origine de sa femme Claude. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si le sélectionneur des Bleus possède depuis plus de 20 ans une maison dans le département, où il prend ses quartiers lors de ses rares temps libres. Dans un entretien accordé à Ouest-France ce samedi, le sélectionneur des Bleus a d’ailleurs révélé qu’il suivait de près l’actualité de l’USC, 6e de N1, et dont le président Jacques Piriou est aujourd’hui plus qu’une connaissance.

«Mon épouse et sa sœur passent beaucoup de temps à discuter (rires). Donc je sais ce qui se passe à Concarneau. En revanche, je me renseigne sur l’US Concarneau et leur parcours. Cela m’est arrivé d’aller voir quelques matchs au stade. L’an passé, ils ont eu une année très compliquée en Ligue 2 en ne pouvant pas jouer à domicile. J’échangeais souvent avec le président Jacques Piriou. Je le connais très bien. Je ne me considère pas comme un étranger. Quand je suis à Concarneau, je suis Concarnois. Quand je suis au Pays basque, je suis Basque, explique DD. Si c’est une équipe qui me tient à coeur ? Cet engouement, cette ferveur ! Avoir autant de monde pour des matchs de National, c’est formidable. Beaucoup d’équipes aimeraient avoir un public aussi nombreux que ça.»