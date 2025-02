Coupe de France : le LOSC passe à la trappe face à Dunkerque, Brest s’extirpe du piège Troyes

De la Ligue des champions à la Coupe de France. En une semaine, le LOSC et le Stade Brestois ont jonglé entre les deux compétitions, avec au milieu une vingtième journée de Ligue 1 à jouer. Pour les Dogues, tout s’est parfaitement déroulé puisqu’ils se sont largement imposés 4 à 1 face à l’AS Saint-Étienne. De son côté, le SB29 a eu moins de réussite puisqu’il s’est incliné 5 à 2 face au Paris Saint-Germain, qui sera d’ailleurs son adversaire lors de la double confrontation lors des barrages de la C1 dans une semaine. Mais nous n’en sommes pas encore là. Ce mardi, c’était donc la Coupe de France avec deux belles affiches au menu de ces 1/8es de finale. Au stade Pierre-Mauroy, les troupes de Bruno Genesio (4e de L1), alignées en 4-2-3-1 avec Jonathan David en pointe et Vito Mannone dans les cages, ont donc accueilli Dunkerque, pensionnaire de Ligue 2 (4e) organisé en 4-3-3 avec l’expérimenté Yacine Bammou devant.

Le LOSC ne passe pas face à Dunkerque

D’entrée, les Dogues ont mis le pied sur le ballon face à des visiteurs pressants. Malgré une première tentative sans danger de Bammou (6é), le LOSC s’est un peu plus installé dans la moitié de terrain adverse. À la 14e, Thomas Meunier a d’ailleurs profité d’une belle percée collective lilloise pour envoyer un tir du droit repoussé sur sa ligne par Geoffrey Kondo. Quelques minutes plus tard, Dunkerque a de nouveau retenu son souffle après une belle occasion adverse. Lancé par Haraldsson, Jonathan David, qui avait vu Ewen Jaouen sortir, a tenté sa chance, mais le ballon a fini sa course sur la barre transversale. Sahraoui, qui avait bien suivi, a vu sa tentative contrée (19e). En apnée, les visiteurs ont encaissé une nouvelle offensive signée Haraldsson. Servi par Cabella, il a obligé Jaouen à s’employer sur son tir du pied gauche (31e), avant de récidiver à la 35e et d’être impliqué sur le tir repoussé de Sahraoui (42e). Malgré de nombreuses occasions et une nette domination, Lille n’est pas parvenu à trouver la faille au cours de la première période (0-0).

Au retour des vestiaires, Le LOSC est reparti sur le même rythme avec un Cabella à la baguette (48e), Jonathan David, dont la frappe à l’entrée de la surface a été détournée par la main ferme de Jaouen (55e), Sahraoui (58e) et Bakker, dont la frappe a été un peu trop croisée (63e). Pour tenter de faire la différence et d’enfin trouver le chemin des filets, Genesio a lancé Ethan Mbappé et la recrue Chuba Akpom à la 63e. Mais Haraldsson a buté sur le poteau (66e). Servi par Mbappé, dont l’entrée a été remarquée, Akpom a aussi tenté sa chance, mais son tir était trop mou et il était finalement hors-jeu (68e, puis 75e occasion). Dunkerque est longtemps resté en vie sans pour autant se montrer dangereux. Pour cela, ils ont pu compter sur Jaouen, qui a gagné son face-à-face contre Jonathan David, lancé parfaitement par Akpom en contre. Le gardien de Dunkerque a récidivé à la 84e, avant d’être sauvé par son poteau. Mais les visiteurs ont fini par craquer. Après un super travail de David côté gauche, André Gomes, servi en retrait, a ouvert le score d’un tir à bout portant (1-0, 85e). Une libération pour Lille, qui a finalement vu Dunkerque égaliser dans les arrêts de jeu grâce à un but de la tête de Kay Tejan (1-1, 90e+6). Les deux formations ont dû se départager aux tirs aux buts. Après des tentatives ratées de part et d’autre, notamment un tir d’André sur la transversale, c’est Dunkerque qui s’est qualifié avec un ultime tir du gardien Jaouen (5 t.a.b à 4). Ce, malgré un super Vito Mannone dans les buts lillois.

Brest s’en sort sur le fil face à Troyes

De son côté, Brest, qui avait beaucoup fait tourner puisqu’il y a eu 9 changements par rapport au dernier match, s’est déplacé au stade de l’Aube pour affronter Troyes, douzième de Ligue 2. Organisés en 4-3-3, comme leurs adversaires, les Brestois ont démarré tambour battant sous l’impulsion de l’intenable Kamory Doumbia. À la 11e, Mama Baldé, bien servi par Bourgault, a d’ailleurs été proche d’ouvrir le score d’une frappe en force. Mais le portier adverse, Nicolas Lemaître, a parfaitement repoussé sur sa ligne. Trop timide durant un bon 1/4 d’heure, l’ESTAC a commencé à un peu plus oser avec Rafiki Saïd (16e, 22e), dont l’un des tirs a été contré par Soumaila Coulibaly. Plus à l’aise, Troyes a poussé avec M’Changama (28e). De son côté, Brest avec Le Cardinal (34e) et Mama Baldé, repris dans la surface par Junior Diaz (36e), a répondu.

Bousculé par les Troyens menés par Adeline (35e), ce qui a d’ailleurs agacé Éric Roy très remonté sur sa ligne de touche; les Brestois ont regagné les vestiaires sans parvenir à prendre l’avantage (0-0). Malgré les ajustements de Le Roy, Troyes a attaqué fort la deuxième période avec Diop de la tête et Saîd, toujours intenable sur son côté. Malmené, le SB29, très réaliste, a finalement ouvert le score à la 49e. Après un bon relai de Romain Faivre, Ibrahim Salah a ouvert le score d’un tir du droit à ras de terre (0-1, 49e). Cruelle pour Troyes, qui n’a rien lâché. Véritable poison, Rafiki Saïd a fait danser la salsa aux défenseurs brestois avec ses dribbles, avant de voir sa frappe contrée par Magnetti terminer dans les cages de Coudert (1-1, 55e). Après un temps un peu plus calme, Troyes a poussé pour trouver la faille avec De Préville (89e), dont la frappe était sans danger. Idem pour Brest avec Salah (90e). Le club de L1 a fini par s’en sortir sur un coup de pied arrêté grâce à un but de l’extérieur du pied droit de Sima, tout seul à gauche (90e+2, 1-2). Malgré un match compliqué, Brest s’est qualifié pour le tour suivant.

Les résultats des rencontres de 19 heures :