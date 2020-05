Que devient Federico Macheda ?

Le nom de Federico Macheda rappelle beaucoup de souvenirs aux supporters de Manchester United. Lancé dans le grand bain par Sir Alex Ferguson lors de la saison 2008/2009, l’attaquant italien âgé à l’époque de 17 ans fait chavirer Old Trafford lors de sa première apparition avec le groupe professionnel. Entré en cours de match contre Aston Villa (30e journée, 5 avril 2009), Macheda efface un défenseur dans la surface d’un superbe crochet et exécute un enroulé du droit qui finit dans le petit filet opposé. Un but héroïque qui permet à MU de s’imposer 3-2 à la 90e minute, le fameux Fergie Time. Dans une interview accordée l’an dernier à Bleacher Report, il est revenu sur ce moment qui reste le plus grand de sa carrière. « Quand j’ai vu le ballon dans les filets, c’était un sentiment incroyable. Ma famille était présente, c’est le jour dont nous avions toujours rêvé. C’était même plus que dans mes rêves. »

La hype Macheda envahit alors Manchester. Et une semaine plus tard, le numéro 41 réédite l’exploit, cette fois-ci sur le terrain de Sunderland. Une entrée en jeu au début du dernier quart d’heure puis le but de la victoire (2-1) une minute plus tard, en déviant dans la surface une frappe de Michael Carrick. Au total, quatre apparitions au cours de la saison et deux buts. Ces derniers, d’une importance cruciale, contribuent grandement au sacre de Manchester United en Premier League. Les Mancuniens devancent Liverpool de seulement quatre points. Au sortir de ces prestations pleines de promesses, les dirigeants n’hésitent pas une seule seconde pour prolonger le contrat de leur nouvelle pépite. Mais voilà, la progression du jeune italien ne prend la tournure escomptée.

Une multitude de prêts décevants

La saison suivante, « Kiko » Macheda ne prend part qu’à seulement cinq matches de Premier League, pour un but marqué. Il peut néanmoins se consoler avec ses débuts en Ligue des Champions, deux titularisations en phase de poules contre Besiktas et le CSKA Moscou. L’exercice suivant est similaire. Le natif de Rome a un peu plus de temps de jeu (douze matches TTC pendant sur la première partie de la saison), mais pas assez pour progresser à son jeune âge. Débute alors pour lui une série de cinq prêts à la Sampdoria (hiver 2011), aux Queens Park Rangers (hiver 2012), à Stuttgart (hiver 2013), à Doncaster (été 2013) et à Birmingham (hiver 2014). Des courtes expériences dont quatre d’entre elles se transforment en échec. L’attaquant ne dépasse pas la barre des trois buts jusqu’à son passage à Birmingham, au cours duquel il trouve le chemin des filets à dix reprises.

À l’issue de ce dernier prêt, son contrat le liant à Manchester United prend fin. Et après une expérience de sept ans à MU, il est transféré librement à l’été 2014. Il rebondit à Cardiff City, tout juste relégué en Championship. Une énième opportunité de briller se présente à lui. « L'année dernière, j'ai fait une bonne saison à Birmingham City, mais j'ouvre là un nouveau chapitre de ma carrière, et je suis pressé de commencer et de montrer à tout le monde qui je suis », faisait-il savoir à ce moment-là. Mais encore une fois, l'Italien se rate totalement. Il inscrit huit buts en 33 matches toutes compétitions confondues avec la formation galloise. S’ensuit un prêt expéditif en mars 2016 à Nottingham Forest. L'ancien Mancunien ne joue que trois matches avant de revenir à Cardiff et d’être libéré de son contrat en juin.

Le Panathinaïkos pour enfin briller

Federico Macheda se retrouve alors libre. Mais pire encore, aucune challenge sportif ne se présente à lui. « Vous avez joué en Premier League, vous avez joué en Ligue des Champions, vous vous êtes entraîné avec de grands joueurs, puis après quatre ou cinq ans, personne ne veut vous signer. C'est difficile », a-t-il rapporté à BR à ce sujet. Il doit attendre le mois de décembre pour retrouver un club. Après donc six mois d’inactivité, il regagne une nouvelle fois l’Italie et s’engage avec Novare, pensionnaire de Serie B. Un retour au pays très difficile et des statistiques catastrophiques pour l’ancien espoir de Manchester United (52 matches, 11 buts). Son aventure avec le club italien prend fin à la fin de la saison 2017/2018, qu’il juge comme la pire sa carrière.

L’attaquant s’engage ensuite pour trois ans au Panathinaïkos (Grèce), le dixième club de sa carrière professionnelle. Et l’intéressé semble enfin s’épanouir. Pour sa première saison avec le club grec, il marque dix buts en 26 matches. Des performances honorables et un statut de buteur retrouvé. Son exercice actuel est également très réussi. L’Italien de 28 ans émarge à douze réalisations en Super League jusqu’à maintenant, et figure à la deuxième place du classement des buteurs du championnat. Federico Macheda a encore de belles années devant lui et veut continuer à performer dans l’espoir de réaliser l’un de ses rêves. Celui de « jouer pour l’équipe nationale », avec qui il n’a évolué que chez les jeunes (deux sélections lors de l’Euro U21 en 2011). « Si je regarde un joueur comme Fabio Quagliarella, il a 36 ans et en ce moment il est le meilleur buteur de Serie A (la saison dernière) et joue pour l'équipe nationale. Alors je me dis : "Pourquoi pas ?" » Une décennie après ses débuts fracassants à Manchester United, celui qui traîne son statut d’ex-pépite partout où il passe voit enfin sa carrière décoller.