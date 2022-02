PSG-Real Madrid : Carlo Ancelotti encense Marco Verratti

La suite après cette publicité

En conférence de presse avant le 8e de finale de Ligue des Champions de ce mardi face au PSG, l’entraineur du Real Madrid Carlo Ancelotti a évoqué les joueurs clés de l’effectif parisien et notamment le milieu Marco Verratti. Les deux Italiens se connaissent bien puisque c’est Ancelotti qui avait fait venir le milieu terrain à Paris en 2012 alors que le technicien était sur le banc du PSG.

« J'ai été la chance de Verratti. Il fait une belle carrière et je suis très content pour lui. On se parle souvent, il a toujours été bon mais il s'est aussi beaucoup amélioré. Il a amélioré son caractère, il a plus de personnalité. Et oui, on a parlé de ses prises de risques près de la surface. Mais ce sont ses caractéristiques et un entraîneur doit en tenir compte » a expliqué le coach du Real Madrid lundi.

Pour ce choc des 1/8èmes PSG - Real, créez votre compte Unibet dès aujourd'hui et profitez du bonus 200€ offerts avec le code FMUNI. Misez 200€ sur une victoire 2-1 du PSG pour tenter de remporter 1 570 € (cote à 7,85). (cotes soumises à variation)