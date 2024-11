Wissam Ben Yedder a pris une décision radicale pour sa carrière

Le 19 mai dernier, Wissam Ben Yedder a disputé son dernier match officiel sous le maillot de l’AS Monaco. C’était à l’occasion de la victoire 4-0 face au FC Nantes en Ligue 1. Le Français avait d’ailleurs ouvert le score pour son équipe et terminé la saison 2023-24 avec un bilan de 20 buts et de deux passes décisives en 34 apparitions toutes compétitions confondues. Sa dernière sous le maillot monégasque puisqu’il était en fin de contrat et que le club de la Principauté a décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec lui. Il faut dire que le football est loin d’être la préoccupation prioritaire de WBY ces derniers mois.

En effet, l’attaquant fait face à la justice, lui qui est impliqué dans plusieurs affaires. Ce mardi, il a d’ailleurs été reconnu coupable d’agression sexuelle en état d’ivresse par le tribunal de Nice. Il a été condamné à deux ans de prison avec sursis. Il devra aussi régler la somme de 6 500 euros à la plaignante et suivre des soins. Mais l’ancien du Toulouse Football Club, qui n’était pas présent physiquement hier lors du verdict, a décidé de faire appel, comme l’ont fait savoir ses deux avocates, Me Hasna Louzé et Me Marie Roumiantseva.

Ben Yedder veut retrouver un club

« S’il a le plus grand respect pour les décisions judiciaires des juridictions françaises, il conteste néanmoins la qualification juridique d’agression sexuelle retenue par le tribunal », ont-elles indiqué dans un communiqué transmis au quotidien. Outre cette affaire, Wissam Ben Yedder devra aussi s’expliquer devant la justice en fin d’année concernant les accusations de violences psychologiques de son épouse dans le cadre de la procédure de divorce qui a été lancée. Il a aussi été mis en examen, il y a quelques mois, suite à une autre affaire d’agression sexuelle et de viol datant de 2023.

Ben Yedder, qui a reconnu en octobre avoir des problèmes d’addiction à l’alcool, a ensuite suivi une cure de désintoxication de deux semaines au CHU de Nice, explique L’Équipe, ce mercredi. Depuis le 20 octobre, il a entamé un long programme de remise en forme dans un centre spécialisé. Le quotidien sportif explique qu’il est encore loin d’atteindre ses capacités maximales. Il doit poursuivre son travail jusqu’à la fin de l’année 2024, lui qui a pour ambition et objectif de retrouver un club. En effet, le joueur de 34 ans, qui est libre, souhaite reprendre du service dans les prochains mois. Un choix qui peut surprendre. Il reste à savoir si un club sera disposé à miser sur lui en raison de ses démêlés avec la justice…