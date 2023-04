Bayern Munich : Sadio Mané a déjà refusé un club

La suite après cette publicité

Après avoir frappé Leroy Sané la semaine dernière dans les vestiaires suite à la défaite face à Manchester City en Champions League, Sadio Mané a été suspendu un match par son club et il a écopé d’une sanction financière (entre 300 000 et 500 000 euros d’amende). Mais les ennuis ne sont peut-être pas terminés pour le Sénégalais, puisque Thomas Tuchel et le Bayern Munich sont prêts à s’en séparer cet été.

Une information qui a fait le tour de l’Angleterre, où on parle déjà d’un possible retour du joueur de 31 ans à Liverpool. Ce qui n’est pas du tout une option. En effet, Bild assure que Sadio Mané n’a aucune intention de retourner chez les Reds pour le moment. Ce, même si le Sénégalais a du mal à s’adapter sur le terrain comme dans le vestiaire bavarois, explique le média allemand.

